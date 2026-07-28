Novi plan za Ormuski moreuz: Oman nudi Iranu model zajedničkog upravljanja

Oman je Iranu predstavio predlog za uspostavljanje zajedničkog regionalnog mehanizma za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, rekao je za Reuters izvor iz zemalja Persijskog zaliva.

Prema omanskom predlogu, koji ima podršku država u regionu, Iran ne bi imao isključivu kontrolu nad ovim strateški važnim plovnim putem, dodao je isti izvor.

Predlog je zasnovan na modelu Malajskog moreuza, gde korisnici plovnog puta dobrovoljno uplaćuju sredstva za finansiranje bezbednosti plovidbe, zaštite životne sredine, kao i akcija traganja i spasavanja.

Sjedinjene Američke Države su tokom vikenda iznenada obustavile kampanju vazdušnih udara na Iran, što je podstaklo nadu da bi diplomatsko rešenje moglo omogućiti nastavak nesmetane plovidbe kroz Ormuski moreuz, kojim je pre izbijanja sukoba prolazila petina svetskih energetskih isporuka.

Oman Pitches Malacca-Style Plan To End Iran's Sole Grip On Hormuz: Reporthttps://t.co/W2MizEKkwb pic.twitter.com/NXQMzS1My9 — NDTV World (@NDTVWorld) 28. јул 2026.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da SAD vode "dobre razgovore" sa Iranom i da postoji mogućnost postizanja sporazuma, ali je upozorio da će američki vazdušni udari biti nastavljeni ukoliko pregovori ne donesu rezultate.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je u ponedeljak o Ormuskom moreuzu sa ministrima spoljnih poslova Omana i Saudijske Arabije.

"Naglašena je potrebu za jačanjem saradnje i unapređenjem zajedničkih diplomatskih napora radi uspostavljanja stabilnosti u regionu i otklanjanja nesigurnosti u Ormuskom moreuzu izazvane agresivnim potezima Sjedinjenih Američkih Država", navodi se u saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

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Autor: Marija Radić