Tramp: Ormuz otvoren za sve osim za Iran, umesto naknade zaključićemo sporazume

Ormuski moreuz je u potpunosti otvoren za sve osim za Iran, a Sjedinjene Američke Države će uvesti potpunu blokadu brodova koji plova ka iranskim lukama ili iz njih, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp ističući da će umesto ranije najavljene naknade od 20 odsto biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazumu s državama Persijskog zaliva.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da nafta teče "kao nikada ranije", zahvaljujući, kako je rekao, moći američke vojske.

On je posebno pozdravio ministra odbrane SAD Pita Hegseta, predsedavajućeg Združenog generalštaba Dena Kejna i komandanta Centralne komande Oružanih snaga SAD admirala Breda Kupera.

"Zahvaljujući njima, kao i svim pripadnicima najmoćnije vojske na svetu, Ormuski moreuz otvoren je za sav brodski saobraćaj, osim za Iran, i to zbog njihovog lažljivog, nasilnog i zlonamernog rukovodstva, koje tu zemlju vodi putem potpunog uništenja", naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države će zato uvesti potpunu blokadu, ali isključivo za brodove koji plove ka iranskim lukama ili iz njih, odnosno prevoze robu povezanu sa Iranom.

Tramp je dodao da je, na osnovu, kako je naveo, veoma produktivnih razgovora sa liderima Bliskog istoka, odlučio da odustane od američke naknade od 20 odsto i da je zameni trgovinskim i investicionim sporazumima koje će različite države Persijskog zaliva zaključiti sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Te investicije biće ogromne, ali će u isto vreme biti izuzetno korisne i za njih i za njihovu budućnost. Kao što je svima poznato, imamo najveći obim dolarskih ulaganja u Sjedinjene Američke Države od bilo koje zemlje u istoriji, ali će ove nove investicije taj iznos učiniti još većim. Fabrike, proizvodna postrojenja i oprema pristizaće u SAD u istorijskom obimu, što će otvoriti dodatne milione dobro plaćenih radnih mesta za američke građane", naveo je Tramp.

On je ocenio da Sjedinjene Američke Države ponovo pobeđuju "kao nikada ranije".

"Dani kada je Iran ubijao stotine hiljada ljudi, uključujući 52.000 demonstranata, završeni su i, što je najvažnije, Iran nikada neće imati nuklearno oružje", poručio je Tramp.

Autor: Marija Radić