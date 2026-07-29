Tramp i Zelenski u Beloj kući: Dogovorena poseta Vitkofa i Kušnera Kijevu i proširenje proizvodnje sistema Patriot

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastali su se u Beloj kući kako bi razmotrili mogućnosti za jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane i obnavljanje pregovora o okončanju rata sa Rusijom.

Sastanak je obeležio važan diplomatski pomak, pri čemu je postignut dogovor o prvoj zvaničnoj poseti američkih izaslanika Kijevu.

Izvor iz Bele kuće potvrdio je da je tokom razgovora u Ovalnoj sobi usaglašeno da Stiv Vitkof i Džared Kušner otputuju u Ukrajinu. Ovo će biti njihova prva poseta Kijevu, a organizuje se u duhu diplomatije i posvećenosti pronalaženju mirnog rešenja za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Pored diplomatskih inicijativa, značajan deo sastanka bio je posvećen praktičnim merama bezbednosti, pre svega proširenju proizvodnje presretača za protivvazdušne sisteme Patriot. Predsednik Zelenski je tom prilikom izrazio duboku zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na kontinuiranoj podršci, dodavši da će timovi obe zemlje nastaviti usko da koordinišu sve buduće razgovore i operativne detalje.

Tokom boravka u Vašingtonu, ukrajinski lider je uputio i zvanično saučešće povodom smrti američkog senatora Lindzija Grejama. Zelenski je naglasio da je pokojni senator bio pravi prijatelj Ukrajine koji je dosledno pružao podršku ukrajinskom narodu.

Dvojica lidera su potvrdila da ostaju posvećeni daljem radu na uspostavljanju stabilnosti i jačanju odbrambene i strateške saradnje u narednom periodu.



Autor: Pink.rs