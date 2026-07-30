Broj ŽRTAVA zemljotresa u Japanu dostigao 28: I danas nastavljena potraga za ljudima u srušenom tržnom centru i fabrici

Broj žrtava zemljotresa jačine 7,1 stepen koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu dostigao je 28, saopštio je danas portparol japanske vlade.

- Aktivnosti potrage i spasavanja nakon zemljotresa magnitude 7,1 stepen Rihterove skale koji se dogodio u utorak uveče su zaista trka sa vremenom - rekao je glavni sekretar kabineta Minoru Kihara na konferenciji za novinare u Tokiju, prenosi Kjodo.

Lokalne vlasti navele su da su i danas nastavljeni napori potrage i spasavanja u srušenom tržnom centru i oštećenoj fabrici papira.

Iz prefekture je saopšteno da šest ljudi nije reagovalo i nije pokazivalo vitalne znake.

Među žrtvama, pet je bilo u tržnom centru Eon u Kašimi koji je potresla eksplozija nakon zemljotresa, a osam u fabrici kompanije Nipon Pejper Industris u Jacuširu gde je više dimnjaka teško oštećeno.

Vozna linija Kjušu Šinkansen između stanica Kumamoto i Kagošima-čuo još uvek nije nastavljena jer operater pokušava da proceni štetu.

Od srede uveče, hiljade domaćinstava je bilo bez struje ili vode, što je izazvalo zabrinutost za dobrobit evakuisanih.

Više od 10.000 ljudi je boravilo u evakuacionim centrima od ovog jutra, saopštila je vlada prefekture Kumamoto.

Prefekturu Kumamoto pogodio je razorni zemljotres i 2016. godine, kada je poginulo najmanje 50 ljudi.

Japan se nalazi na jednom od seizmički najaktivnijih područja sveta i često je pogođen snažnim zemljotresima.

Autor: Iva Besarabić