Američki Senat napravio ključni korak ka drastičnom pooštravanju sankcija Rusiji

Senat Sjedinjenih Američkih Država preduzeo je značajan korak ka osetnom pojačanju ekonomskog pritiska na Moskvu usvajanjem prve proceduralne odluke o novom obimnom paketu sankcija.

Senatori su sa ubedljivih 86 glasova „za” i 12 „protiv” izglasali podršku zakonskom predlogu nazvanom Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026. Ovako visoka podrška predstavlja jedan od najsnažnijih dvopartijskih signala solidarnosti sa Ukrajinom koji je zabeležen u aktuelnom sazivu američkog Kongresa.

Kodifikacija mera i strogi uslovi za ukidanje

Predloženo zakonodavstvo ima za cilj da mnoge postojeće sankcije formalno unese u savezni zakon SAD. Time bi se ubuduće onemogućilo bilo kojoj narednoj američkoj administraciji da samostalno ublaži ili povuče kaznene mere bez izričitog odobrenja Kongresa.

Zakon takođe u potpunosti eliminiše praksu ublažavanja sankcija kao ustupka tokom trajanja diplomatskih pregovora. Prema odredbama teksta, restrikcije mogu biti ukinute jedino ako predsednik SAD zvanično potvrditi Kongresu da je Rusija u potpunosti okončala agresiju i da je eventualni mirovni sporazum u potpunosti priznala i prihvatila Vlada Ukrajine.

Sekundarne carine, udar na „flotu u senci” i finansijska blokada



Zakon donosi i niz novih, oštrijih ekonomskih instrumenata usmerenih na finansijske izvore koji napajaju ratna dejstva. Među najznačajnijim merama nalaze se sekundarne carine u visini do 100 odsto za najveće kupce ruskih energenata, čime se vrši pritisak na treće zemlje koje nastavljaju uvoz ruske nafte i gasa.

Pored toga, predlog zakona značajno proširuje sankcije protiv ruske takozvane „flote u senci” koja se koristi za zaobilaženje postojećih ograničenja na moru, striktno zabranjuje pristup ruskim kompanijama američkim tržištima kapitala i u potpunosti blokira sve transakcije koje uključuju ruski suvereni dug.

Ovaj potez Senata potvrđuje sve jači konsenzus u Vašingtonu da kontinuirani i sistemski ekonomski pritisak ostaje jedan od najdelotvornijih mehanizama za ograničavanje vojnih i finansijskih kapaciteta Rusije.