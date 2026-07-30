Nova faza tenzija između Jermenije i Rusije: Jerevan bi mogao da zahteva do dve milijarde dolara godišnje za zakup železnice

Između Jermenije i Ruske Federacije otvoreno je novo, do sada najozbiljnije poglavlje političkih i ekonomskih nesuglasica. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio je da bi vlasti u Jerevanu mogle da zatraže od zvanične Moskve naknadu od čak dve milijarde dolara godišnje na ime zakupa i korišćenja nacionalne železničke mreže.

Celokupnom železničkom infrastrukturom Jermenije upravlja kompanija „Južnokavkaska železnica“, koja je u potpunom vlasništvu „Ruskih železnica“ (RŽD) na osnovu koncesionog ugovora. Međutim, jermenski premijer je jasno stavio do znanja da Jerevan više ne namerava da posmatra svoju ključnu infrastrukturu pod ruskim patronatom bez adekvatne kompenzacije.

Prema rečima premijera, država železničku mrežu smatra neotuđivom imovinom Republike Jermenije i odlučna je u nameri da samostalno diktira uslove pod kojima se ona koristi, kao i da je koristi u skladu sa sopstvenim strateškim i ekonomskim interesima. Pašinjan je istakao da nema alternative tome da Jermenija ima punu kontrolu nad načinom upravljanja svojom imovinom.Iako je naglasio da Jerevan želi da ovo pitanje sa Moskvom reši mirnim putem i u prijateljskom duhu, šef jermenske vlade nije isključio mogućnost pokretanja formalnih pravnih postupaka i međunarodne arbitraže ukoliko ruska strana odbije zahteve.

Ovaj potez predstavlja nastavak ubrzanog udaljavanja Jermenije od Rusije, koja je decenijama bila njen glavni bezbednosni i ekonomski saveznik na Kavkazu. Zbog sve većeg nezadovoljstva ulogom Moskve u regionalnim sukobima, Jerevan sve otvorenije preispituje dugogodišnje sporazume i rusko prisustvo u vitalnim sektorima jermenske privrede.