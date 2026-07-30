Vulkanski oblak iz Etne dostigao visinu od sedam kilometara: Drama na Siciliji (VIDEO)

Vulkanski oblak iz kratera Etne na Siciliji dostigao je visinu od oko sedam kilometara i širi se ka zapadnom sektoru vulkana, a zabeleženo je i padanje pepela u mestu Bronte, preneli su danas italijanski mediji.

U međuvremenu, aktivnost izbacivanja lave iz kratera Vorađine na Etni je prestala, a strombolska aktivnost je oslabila, naveli su naučnici, prenela je agencija Ansa.

Podaci Opservatorije za Etnu (INGV) u gradu Kataniji pokazuju da je tokom paroksizmalne faze,iz kratera Vorađine potekao manji piroklastični tok ka dolini Vale del Bove.

#Etna Live - Da alcune ore è iniziato un nuovo episodio eruttivo al cratere Voragine.



L'attività esplosiva sembra localizzata su più bocche allineate lungo la frattura che si era attivata lo scorso 5 luglio. Video di Emilio Messina pic.twitter.com/SfYhNHQjOe — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) 30. јул 2026.

Kako se navodi iz Opservatorije, što se tiče prosečne amplitude vulkanskog tremora, nakon porasta koji je počeo jutros u 10 časova, ona je odmah naglo opala, ali je ostala u visokom opsegu, u kojem se i dalje nalazi.

Autor: Marija Radić