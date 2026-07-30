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Vulkanski oblak iz Etne dostigao visinu od sedam kilometara: Drama na Siciliji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Moises Castillo ||

Vulkanski oblak iz kratera Etne na Siciliji dostigao je visinu od oko sedam kilometara i širi se ka zapadnom sektoru vulkana, a zabeleženo je i padanje pepela u mestu Bronte, preneli su danas italijanski mediji.

U međuvremenu, aktivnost izbacivanja lave iz kratera Vorađine na Etni je prestala, a strombolska aktivnost je oslabila, naveli su naučnici, prenela je agencija Ansa.

Podaci Opservatorije za Etnu (INGV) u gradu Kataniji pokazuju da je tokom paroksizmalne faze,iz kratera Vorađine potekao manji piroklastični tok ka dolini Vale del Bove.

Kako se navodi iz Opservatorije, što se tiče prosečne amplitude vulkanskog tremora, nakon porasta koji je počeo jutros u 10 časova, ona je odmah naglo opala, ali je ostala u visokom opsegu, u kojem se i dalje nalazi.

Autor: Marija Radić

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