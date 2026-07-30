Moskva se pretvara u utvrđenje: Četiri prstena odbrane, PVO na krovovima i propusti u zaštiti od drona

Prema nalazima analitičara iz oblasti otvorenih izvora (OSINT), ruska prestonica ubrzano se transformiše u višeslojno utvrđenje. Oko Moskve su već izgrađena četiri odbrambena prstena, dok je najjači — spoljni prsten — pred samim završetkom.

Razmere ovih radova su izuzetne. Za svega nekoliko meseci, oko grada je podignuto više od dvadeset novih tornjeva namenjenih PVO sistemima „Pancir“. Prvi odbrambeni prsten proteže se na oko 40 kilometara od centra grada, dok dodatne pozicije štite vitalnu infrastrukturu poput rafinerija nafte, električnih podstanica, aerodroma Vnukovo i rezidencije Vladimira Putina. Sistemi protivvazdušne odbrane postavljaju se čak i na krovove objekata širom grada.

Stručnjaci su u moskovskom regionu identifikovali oko 250 PVO i radarskih položaja, ali procenjuju da stvarni broj prelazi 350. Svi podaci ukazuju na to da Moskva ima apsolutni prioritet kada je reč o raspodeli sistema protivvazdušne odbrane i zaliha raketa.

Zbog fokusiranja resursa na prestonicu, mnogi drugi ruski regioni ostaju sa minimalnom zaštitom ili potpuno bez nje, jer se njihova oprema preusmerava za odbranu centra moći.

Ipak, najvažniji zaključak analitičara jeste da čak ni tako izuzetno gusta i složena PVO mreža ne uspeva u potpunosti da spreči ukrajinske bespilotne letelice da stignu do ciljeva u samoj Moskvi.

Autor: Pink.rs