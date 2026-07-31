CENTCOM odbacio tvrdnje Teherana: Nije uništen nijedan F-35, a blokada ostaje neprobojna

Američka Centralna komanda demantovala je tri ključne tvrdnje iranske Revolucionarne garde, ističući da američki avioni nisu oštećeni u nedavnim napadima, da naftni tanker nije probio blokadu i da sam IRGC predstavlja jedinu pretnju po plovidbu u Hormuskom tesnacu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) zvanično je reagovala na poslednje izveštaje iranskih državnih medija i tvrdnje Isilamske revolucionarne garde (IRGC), odbacujući tri ključne tvrdnje Teherana kao potpuno netačne i označivši ih kao dezinformacije.

U svom saopštenju, CENTCOM se najpre osvrnuo na tvrdnje Teherana da su slobodne i otvorene rute kroz Hormuski tesnac opasne za komercijalne brodove. Američka vojska je naglasila da jedinu neposrednu opasnost po komercijalna plovila i njihove civilne posade predstavljaju upravo verbalne pretnje i pokušaji napada koje sprovodi sama Revolucionarna garda.

Takođe, američka komanda je u potpunosti demantovala navode IRGC-a da su tokom nedavnog napada na američku vazduhoplovnu bazu uništena tri američka stelt lovca F-35 i još tri druge letelice. Iz Vašingtona je potvrđeno da nijedan američki avion nije uništen niti oštećen tokom ovih pokušaja napada, pošto su sve lansirane iranske rakete i dronovi ili uspešno presretnuti ili uopšte nisu uspeli da stignu do ciljanih područja.

Na kraju, CENTCOM je demantovao i navode iranskih državnih medija da je komercijalni naftni tanker „M/T Nora“ uspeo da probije blokadu. Iz američke vojske poručuju da brod nije probio zaštitni zid i da više od 20 američkih ratnih brodova, stotine letelica i hiljade pripadnika oružanih snaga nastavljaju neprekidno da dežuraju i u potpunosti sprovode pomorsku blokadu.