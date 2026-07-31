Tramp okrivio rukovodstvo Minesote za sajber napade na vodovod: Volc odbacuje tvrdnje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ne veruje da Iran stoji iza nedavnih sajber napada na vodovodne sisteme u više američkih država, već je odgovornost pripisao Minesoti i njenom demokratskom guverneru Timu Volcu, dok je Volc odbacio te tvrdnje.

"Mislim da Minesota stoji iza toga. Znate ko je iza toga? Minesota. Zato što su krajnje nesposobni. Mislim da je guverner umešan. Ne verujem da je to bio iranski sajber napad. Mislim da Minesota mora da dovede stvari u red", rekao je Tramp tokom sednice kabineta, prenosi CBS njuz.

Američki predsednik je dodao da se, prema njegovom mišljenju, Iran suočava sa većim problemima i da ne bi imao razloga da se bavi napadima na američke savezne države.

Reagujući na Trampove optužbe, demokratski guverner Minesote Tim Volc ocenio je da je administracija predsednika SAD oslabila američku sajber odbranu smanjenjem kapaciteta Agencije za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture (CISA).

"Tramp tačno zna ko je odgovoran za ovaj napad i zna da su pogođene i druge države. Ovo je izgled modernog ratovanja i dodatno pokazuje da ne postoji plan za pobedu u ratu sa Iranom", naveo je Volc na društvenim mrežama.

Trampove izjave usledile su dok savezne i državne službe nastavljaju istragu o napadima na vodovodne sisteme u najmanje sedam država.

Kako su izvori za CBS njuz rekli, istražitelji proveravaju da li su napade izveli hakeri povezani sa Iranom.

Istražitelji, napominju izvori, takođe razmatraju mogućnost da je napadač namerno ostavio tragove koji ukazuju na Iran, kako bi izazvao dodatne tenzije u trenutku pojačanih sukoba između Vašingtona i Teherana.

Američki Federalni istražni biro (FBI) potvrdio je da su zabeleženi incidenti u najmanje sedam država, ali nije objavio koje su oblasti pogođene.

Autor: Marija Radić