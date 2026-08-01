DEVET SATI JE BIO ZAKLJUČAN U UŽARENOM AUTOMOBILU! Majka zaboravila jednogodišnjeg sina dok je radila, usledio jeziv kraj

Policija navodi da je potom zaboravila da se vrati do automobila po najmlađe dete, koje je ostalo vezano u auto-sedištu na zadnjem sedištu.

Majka iz američke savezne države Džordžija suočava se sa optužbama za ubistvo drugog stepena i okrutnost prema detetu nakon što je, prema navodima policije, zaboravila jednogodišnjeg sina u automobilu gotovo devet sati dok je bila na poslu.

Deja Kolman (29), zaposlena u bolnici Nortsajd Gvinet u okrugu Gvinet, u sredu ujutru odvezla je dvoje starije dece u vrtić.

Policija navodi da je potom zaboravila da se vrati do automobila po najmlađe dete, koje je ostalo vezano u auto-sedištu na zadnjem sedištu.

Nakon toga otišla je na posao, gde je smenu započela oko 6.55 časova, dok je dečak sve vreme ostao zaključan u vozilu.

Kolega pronašao dete, policija razbila prozor

Jedan od zaposlenih u bolnici primetio je oko 15.50 časova dečaka kako nepomično sedi u auto-sedištu i odmah pozvao policiju.

Policajci su morali da razbiju prozor automobila kako bi došli do deteta, ali je dečak već bio mrtav.

Prema policijskom izveštaju, temperatura u vozilu iznosila je čak 117 stepeni Farenhajta (oko 47 stepeni Celzijusa), i to sat vremena nakon što je prozor razbijen.

Policija je navela da jedno od njene starije dece ima posebne potrebe, zbog čega je majka svakog jutra sledila strogo utvrđenu rutinu.

"Njena uobičajena rutina bila je da odvede stariju decu u vrtić, zatim se vrati do automobila i uzme bebu iz auto-sedišta. Nažalost, tog jutra je zaboravila da se vrati po dete", rekla je kapetan policije Lorensvila Dena Poli.

Policija: Nije bila ometena, već preopterećena

Istražitelji smatraju da Kolman nije bila ometena nečim konkretnim, već da je bila preopterećena obavezama. Dodali su da je bila potpuno slomljena kada je saznala da joj je sin preminuo.

Protiv nje su podignute optužbe za ubistvo drugog stepena i okrutnost prema detetu drugog stepena, nakon čega je smeštena u zatvor okruga Gvinet.

Kapetan Poli uputila je apel roditeljima da, ukoliko se osećaju iscrpljeno ili preopterećeno, potraže pomoć kako bi se sprečile slične tragedije.

"Usporite. Usporite životni tempo. Ako vam je potrebna pomoć, potražite je. Vodite računa da dovoljno spavate i brinete o sebi kako biste mogli da brinete i o svojoj deci", poručila je ona.

Autor: D.B.