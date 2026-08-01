Evropska komisija optužuje Temu za ometanje inspekcije: Preti kazna do jedan odsto ukupnog prihoda

Evropska komisija uputila je zvanični prigovor vlasnicima platforme Temu zbog sumnje da su ometali nenajavljenu inspekciju sprovedenu u okviru Uredbe o stranim subvencijama u Irskoj.

Evropska komisija poslala je zvanični dopis o primedbama kompaniji „PDD Holdings“ i njenoj podružnici „WhaleCo“, koje upravljaju popularnom e-trgovinskom platformom Temu na teritoriji Evropske unije, navodeći sumnju da su te kompanije opstruisale rad inspekcije u svojim prostorijama u Irskoj.

Nenajavljeni nadzor sproveden je početkom decembra 2025. godine u Dablinu sa ciljem prikupljanja dokaza o tome da li je Temu primao nedozvoljene strane subvencije koje narušavaju ravnopravnu tržišnu utakmicu na evropskom zajedničkom tržištu. Prema preliminarnim nalazima evropskih regulatora, kompanija je prekršila svoju dužnost aktivne saradnje tokom kontrole.

Između ostalog, inspekciji nisu stavljeni na raspolaganje traženi podaci o organizaciji i upravljanju poslovanjem u Uniji, uvid u IT sisteme i alate, kao ni specifične poslovne knjige i evidencije koje su uobičajene za rane faze ovakvih istraga.

Ukoliko se preliminarni nalazi potvrde, ovakvo postupanje predstavljaće direktno kršenje proceduralnih obaveza definisanih članom 14 Uredbe o stranim subvencijama.

U tom slučaju, Evropska komisija ima diskreciono pravo da izrekne novčanu kaznu u iznosu do jedan odsto ukupnog globalnog prometa kompanije ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini.

Zvanični Brisel napominje da slanje ovog dopisa ne prejudicira konačan ishod postupka i da rukovodstvo platforme Temu sada ima priliku da se izjasni o svim primedbama i dostavi svoje odgovore.

Ovaj konkretni postupak tiče se isključivo ponašanja kompanije tokom same inspekcije u Dablinu, dok se glavna istraga o potencijalnom primanju nedozvoljenih državnih subvencija odvija paralelno i nezavisno

Autor: Pink.rs