TRAMP SE HITNO OGLASIO! Izdaće novo naređenje američkoj vojsci, poslato upozorenje državljanima SAD!

Tramp je izjavio da će narediti obustavu napada na Iran tvrdeći da su američki saveznici na Bliskom istoku postigli okvirne uslove za sporazum oko okončanja rata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će narediti američkim snagama da obustave nove napade na Iran, tvrdeći da su američki saveznici na Bliskom istoku postigli okvirne uslove za sporazum kojim bi bio okončan petomesečni rat.

Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama u subotu uveče, sporazum bi podrazumevao "trenutno i potpuno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i kraj iranske nuklearne pretnje".

- Na osnovu ovog zahteva pristao sam da, zarad buduće koristi celog sveta, ali i opstanka uspešnog i prosperitetnog Irana, otkažem planirani napad, pod uslovom da brzo bude postignut sporazum - napisao je Tramp.

President Donald J. Trump has announced on Truth Social that at the request of Iran, and other Middle Eastern countries, to 'hold off any attack in that the perimeters of a deal has been agreed to." President Trump says this potential deal will include the total opening of the… pic.twitter.com/Obky4NdTeA — OSINTdefender (@sentdefender) 02. август 2026.

Dodao je da je Izraelpristao da zajedno sa Sjedinjenim Državama pokuša da finalizuje sporazum sa Iranom koji bi doveo do okončanja rata. Iran se za sada nije javno oglasio povodom Trampove objave.

Trampova izjava predstavlja novi zaokret u sukobu, samo dan nakon što je nagovestio da su SAD blizu nastavka intenzivnih vojnih udara kako bi primorale Teheran da se vrati za pregovarački sto. Sjedinjene Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara.

Tramp je tada rekao da je cilj vojne operacije uništenje iranskih raketnih kapaciteta, sprečavanje razvoja nuklearnog oružja i prekid podrške Teherana savezničkim naoružanim grupama. Međutim, ciljevi i rokovi operacije više puta su menjani, dok je prethodni sporazum o prekidu borbi, postignut sredinom juna, propao posle samo nekoliko nedelja.



Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, koji je faktički lider kraljevine, razgovarao je telefonom sa Trampom u subotu i izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da SAD dodatno eskaliraju sukob sa Iranom, rekao je izvor upoznat sa razgovorom.

Poziv je obavljen pre Trampove objave na društvenim mrežama. Prema rečima izvora, Saudijska Arabija strahuje da bi Teheran mogao da odgovori napadima na energetsku infrastrukturu kraljevine i drugih zemalja Persijskog zaliva.



Prestolonaslednik je od Trampa zatražio pojašnjenje o mogućim narednim potezima koje Vašington razmatra protiv Irana. Zvaničnik Bele kuće potvrdio je da su dvojica lidera razgovarala u subotu, ali nije izneo detalje.

Iran je i ranije više puta napadao brodove koji su pokušavali da prođu kroz Ormuski moreuz bez njegovog odobrenja, u okviru sukoba sa Sjedinjenim Državama.

Upozorenje američkim državljanima

Američki Stejt department izdao je u subotu nova bezbednosna upozorenja, pozivajući američke državljane na Bliskom istoku da budu spremni na moguće otkazivanje letova, privremeno zatvaranje vazdušnog prostora i druge poremećaje tokom putovanja.

Upozorenja se odnose na Bahrein, Izrael, Irak, Jordan, Kuvajt, Liban, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Autor: D.B.