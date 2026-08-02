Haos u španskoj eksklavi: Nakon masovnog upada desetina hiljada ljudi, usledio preokret u Seuti

Španske bezbednosne snage procenile su danas da je oko 73.500 migranata napustilo Seutu, špansku eksklavu na severu Afrike, i vratilo se u Maroko, nakon masovnog ulaska više od 50.000 ljudi koji se dogodio pre tri dana, saopštili su izvori iz bezbednosnih snaga.

Izvori su za špansku novinsku agenciju EFE naveli da bi broj migranata koji je napustio Seutu mogao da uključuje migrante koji su stigli u Seutu u danima pre masovnog ulaska, 30. jula, pa čak i druge koji su ulazili i izlazili više puta sa te španske teritorije u Africi.

Na centralnijim ulicama Seute, a posebno u nekim ulicama na periferiji i u šumovitom području, i dalje je prisutno nekoliko grupa migranata koji su ušli prošlog četvrtka i odbijaju da se dobrovoljno vrate u svoju zemlju porekla. Prema policijskim izvorima, broj ljudi koji odbijaju da napuste grad je veoma teško proceniti, iako se male grupe od tri do pet migranata i dalje mogu videti u različitim oblastima.

Kako je najavljeno, u Seuti će ostati 3.000 vojnika "koliko god bude potrebno". Na graničnom prelazu Tarahal, koji razdvaja Seutu od Maroka, danas nije bilo novih pokušaja ulaska preko granice. Kako je saopšteno, mala grupa ljudi pokušala je da prepliva granicu, ali ih je zaustavilo vojno osoblje. Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je ranije danas da su pomorske zaštitne barijere, koje su postavljene u subotu, u potpunosti operativne.

Autor: Iva Besarabić