Ukrajina pokreće 'Karpatsku inicijativu': Nova platforma za regionalnu saradnju obuhvata i Srbiju

Ukrajina priprema pokretanje nove regionalne platforme pod nazivom „Karpatska inicijativа”, koja ima za cilj povezivanje zemalja karpatskog regiona kroz ekonomsku, logističku, bezbednosnu i humanitarnu saradnju.

Prema rečima ukrajinskog rukovodstva, ovaj format je dobio snažnu podršku najviših zvaničnika Evropske unije, a zvanični početak rada najavljen je za jesen.

Ideja o formiranju ove inicijative proistekla je iz potrebe da se u podršku Ukrajini uključe i one države koje iz različitih razloga ne šalju naoružanje, ali žele da doprinesu kroz obnovu zemlje, ekonomiju i humanitarne projekte. Pokretanje razgovora o posleratnoj obnovi sa susednim i regionalnim partnerima u Kijevu vide kao važan signal poverenja u budući mir i stabilnost regiona.

„Karpatska inicijativa” okuplja zemlje koje povezuje zajednički geografski prostor Karpatskih planina, kao i deljeni ekonomski i bezbednosni interesi. Pored Ukrajine, inicijativa obuhvata još sedam evropskih država: Srbiju, Rumuniju, Austriju, Mađarsku, Poljsku, Češku i Slovačku. Format je predviđen da pokrije širok spektar oblasti, od razvoja saobraćajne logistike i regionalne bezbednosti, do kulture i turizma.

Ovaj predlog je već predočen predsednicima Evropskog saveta i Evropske komisije, koji su izrazili pozitivne stavove prema novoj regionalnoj mreži. Iz Kijeva poručuju da je od Evropske unije stigao pozitivan signal i da se u narednom periodu očekuje kreiranje namenskih fondova i programa EU koji će finansijski podržati projekte u oblasti ekonomije, turizma i infrastrukture širom celog karpatskog regiona. Zvanični datumi prvog sastanka u okviru ove inicijative trenutno se usaglašavaju sa partnerima.