Ruske snage su tokom jula 2026. godine ostvarile minimalne teritorijalne napretke u Ukrajini, zauzevši svega 37,85 kvadratnih kilometara, što predstavlja prosečan napredak od oko 1,22 kvadratna kilometra dnevno.

Prema najnovijoj proceni američkog Instituta za proučavanje rata (ISW), mesečna stopa ruskog napredovanja nije se značajnije promenila još od februara, uprkos tome što je prolećno-letnja ofanziva Moskve zvanično započeta sredinom marta.

Ukoliko se u računaru obuhvate i misije infiltracije, ruske snage su u julu uspele da uđu ili napreduju na ukupno 121,56 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije. Međutim, čak i taj uvećani bilans predstavlja samo mali deo u poređenju sa julom prošle godine, kada je ruska vojska zauzela više od 455 kvadratnih kilometara. Iako su ruske trupe tokom proteklog meseca intenzivirale napade i pokušaje infiltracije u pravcu Kostjantinivke u Donjeckoj oblasti, ti napori nisu rezultirali zauzimanjem grada niti ostvarivanjem bilo kakvih operativno značajnih ciljeva.

Analitičari ističu da ukrajinski protivnapadi, napadi na ciljeve u dubini ruske pozadine i dominantna upotreba ukrajinskih dronova nastavjaju da ozbiljno ograničavaju rusko napredovanje i onemogućavaju masovniju upotrebu oklopnih vozila. Iako su ruske snage u julu izvele nekoliko izolovanih mehanizovanih napada na pojedinim delovima fronta, ti udari nadvladani su ukrajinskom odbranom i nisu doneli nikakve konkretne rezultate.

U izveštaju se zaključuje da je vojna komanda u Moskvi već godinama primarno prilagođavala svoje snage za poziciono umesto za manevarsko ratovanje, ali su ukrajinska prilagođavanja na bojištu u potpunosti usporila ruske akcije. U ovom trenutku nema nikakvih naznaka da bi ruska vojska mogla dramatično da ubrza svoje napredovanje ili obnovi široke manevarske operacije na frontu.