Saveznici ispunjavaju zahteve za udarnim kapacitetima kroz multinacionalne inicijative

U utorak (7. jula 2026. godine), NATO saveznici su ostvarili napredak u obezbeđivanju inovativnih i ekonomičnih rešenja za municiju i sisteme za duboke udare, isporučujući ih brže i u većem obimu.

Na Forumu odbrambene industrije u okviru Samita NATO-a u Ankari (Turska), devet saveznika (Kanada, Češka, Danska, Finska, Grčka, Norveška, Slovačka, Švedska i Turska) dogovorilo se o zajedničkom radu na razvoju prototipa generičke NATO municije kalibra 155 mm. Multinacionalni projekat visoke vidljivosti (HVP) pod nazivom „Generička NATO municija za posrednu vatru” (GENIFR) postaviće parametre za buduću potpuno zamenljivu i interoperabilnu NATO municiju od 155 mm. Ovo će pomoći u pojednostavljenju i ubrzanju proizvodnje, uz eliminisanje ograničenja koja utiču na artiljerijske sisteme saveznika.

Na Forumu je takođe šest saveznika (Danska, Francuska, Italija, Norveška, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo) pokrenulo NATO-ov multinacionalni projekat visoke vidljivosti za precizne udarne kapacitete sa kopna, kako bi se istražio multinacionalni razvoj novih sposobnosti za duboke precizne udare, uključujući nove lansere i projektile.

Pored toga, NATO Agencija za podršku i nabavku (NSPA) pomogla je u realizaciji nekoliko okvirnih ugovora za nabavku dodatne municije od 155 mm i „lutajuće” municije (kamikaza dronova). Turska je takođe najavila veliku nacionalnu investiciju u ATMACA krstareće rakete dugog dometa koje se lansiraju sa kopna.

Razvoj i proizvodnja naprednih udarnih kapaciteta su složeni i skupi procesi. Nedostatak kompatibilnosti i interoperabilnosti bio je dugotrajan problem koji utiče na proizvodne kapacitete. Kako je pokazao rat u Ukrajini, pretnja od udara dugog dometa raste i brzo se razvija, što zahteva agilniji pristup u razvoju i upotrebi takvih kapaciteta. Iskorišćavanjem multinacionalnih projekata i zajedničkih nabavki, saveznici mogu deliti troškove razvoja, ubrzati rokove, postići ekonomiju obima i rasporediti kapacitete mnogo brže nego što bi to učinili pojedinačno.