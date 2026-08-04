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Ako ovo uradite u Nemačkoj, možete ostati bez 30.000 evra

Izvor: kurir, Foto: Tanjug AP/Sascha Ditscher ||

Vozači koji u Nemačkoj pokušaju da izbegnu kaznene poene ili zabranu vožnje tako što će prekršaj pripisati drugoj osobi, od sada rizikuju kaznu do čak 30.000 evra.

Na snazi su izmene nemačkog Zakona o saobraćaju kojima se zabranjuje lažno prijavljivanje osobe koja je navodno upravljala vozilom u trenutku prekršaja.

Kazna ne pogađa samo vozača koji je napravio prekršaj, već i osobu koja preuzme krivicu, kao i svakoga ko posreduje u takvom dogovoru.

Godinama je u Nemačkoj postojao način da vozači, preko posrednika ili privatnih dogovora, pronađu nekoga ko bi priznao da je upravljao vozilom, platio novčanu kaznu i preuzeo kaznene poene ili zabranu vožnje. Takva praksa sada je strogo zabranjena.

Nova pravila važe i za strane državljane, uključujući vozače iz Srbije koji načine prekršaj u Nemačkoj.

Zahvaljujući evropskom sistemu razmene podataka, nemačke vlasti mogu da identifikuju vlasnika vozila i zatraže podatke o osobi koja je upravljala automobilom.

Ukoliko se dostave lažni podaci, to predstavlja poseban prekršaj za koji je propisana kazna do 30.000 evra.

Kazneni poeni iz Nemačke se trenutno ne prenose automatski u druge države, ali prekršaj ostaje evidentiran u nemačkom registru, a vozaču može biti zabranjeno upravljanje vozilom na teritoriji Nemačke.

Evropska unija je u međuvremenu usvojila pravila prema kojima bi ozbiljne zabrane upravljanja vozilom u budućnosti trebalo da važe u svim državama članicama.

To se odnosi na najteže prekršaje, poput velike prekoračene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i izazivanja teških saobraćajnih nesreća.

Njihova puna primena očekuje se nakon što države članice usklade svoja zakonodavstva, što bi moglo da potraje oko četiri godine, piše autostart.24sata.hr.

Autor: D.B.

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