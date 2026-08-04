ZELENSKI: Odredili smo tri glavna prioriteta za ubrzano pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji

Od sredine juna, Ukrajina je otvorila dva pregovaračka klastera, a još četiri su u pripremi.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskije u utorak postavio tri glavna prioriteta za ubrzanje pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, opisujući članstvo kao fundamentalno bezbednosno pitanje.

Nove smernice su dogovorene na sastanku sa premijerom Serhijem Koreckim, novim potpredsednikom vlade za evropske i evroatlantske integracije Vsevolodom Čencovim i zamenicima šefa kabineta predsednika. Od sredine juna, Ukrajina je otvorila dva pregovaračka klastera, a još četiri su u pripremi, piše Kijev post.

Zelenski je rekao da su definisani pravci za intenzivniji rad sa Evropskom unijom. Takođe je naglasio da je Ukrajina, sa svoje strane, učinila sve da odluka o pristupanju bude pozitivna.

Tri prioriteta za bržu integraciju

Prvi prioritet Ukrajine je punopravno članstvo u EU kao fundamentalni cilj.

We identified areas for intensifying work with the European Union. Two clusters in the negotiations on Ukraine’s accession to the European Union have already been opened this year, and we are preparing to open four more. Everything has been done on our part to ensure a positive… pic.twitter.com/N5QB80zj0p — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 04. август 2026.

„Mi na to ne gledamo samo kao na politički ili ekonomski zadatak, već kao na bezbednosno pitanje – i za nas i za EU“, rekao je Zelenski.

Posle ruske invazije 2022. godine, Ukrajina je postala ključni faktor za bezbednost Evropske unije. Iskustvo ukrajinske vojske u borbi protiv ruskih dronova i raketa je izvor stručnosti koji je potreban EU. Ovo je sve važnije jer ruski dronovi sve više ulaze u vazdušni prostor Unije, a avioni NATO-a su ih presreli nekoliko puta poslednjih nedelja.



Tokom vikenda od 24. do 26. jula, Rumunija je oborila tri ruska drona iznad svoje teritorije za tri dana. Poljska je 31. jula zvanično potvrdila da je ruska krstareća raketa H-101 ušla u njen vazdušni prostor tokom najnovijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu.

Drugi prioritet je korišćenje svih kanala sektorske integracije kako bi se Ukrajina doživljavala kao „sastavni deo uobičajenih evropskih procesa“, rekao je Zelenski.

Treći je obezbeđivanje konkretne podrške Brisela i evropskih prestonica za predstojeću zimu. Očekuje se da bi Rusija mogla ponovo da cilja na grejnu i energetsku infrastrukturu i vodosnabdevanje.

Ukupno šest pregovaračkih klastera

Pregovori o članstvu za Ukrajinu podeljeni su u šest klastera. Svaki od njih pokriva specifične oblasti koje zemlja kandidat mora da uskladi sa standardima EU pre nego što se taj deo pregovora može završiti.

Ukrajina je otvorila dva klastera od sredine juna i radi na otvaranju još dva, ali je mađarska opozicija odložila sledeće odobrenje do 1. septembra. Prvi otvoreni klaster, „Fundamentalna pitanja“, koji obuhvata reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije, otvoren je 15. juna, dok je drugi, „Spoljni odnosi“, otvoren 14. jula.

Autor: D.B.