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TRAMP NAJAVIO VELIKI PREOKRET: Dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza mogao bi da bude postignut već danas!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi dogovor o Ormuskom moreuzu mogao da bude postignut već danas ili sutra povodom medijskih najava o otvaranju moreuza.

"To bi moglo da se dogodi. Sutra ili prekosutra", rekao je Tramp u utorak uveče po američkom vremenu.

"Postignut je veliki napredak", dodao je Tramp, dok se Iran i Oman približavaju sporazumu o ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta, što bi moglo da doprinese okončanju rata.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio je juče da su se razgovori Teherana i Omana fokusirali na uspostavljanje bezbednih pomorskih ruta za dolazak i odlazak brodova.

"Konačni ishod biće saopšten nakon okončanja pregovora", rekao je portparol, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA.

Iran ističe da ne pregovara sa SAD, već da se pregovori vode isključivo sa Omanom.

Autor: D.S.

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