DEMONSTRACIJA SILE U TIHOM OKEANU, ZAVRŠENA NAJVEĆA VOJNA VEŽBA NA SVETU! Spojili se giganti, preko 30.000 VOJNIKA, PODMORNICE I RATNI BRODOVI

U Tihom okeanu uspešno je završena najveća i najimpozantnija kombinovana pomorska vojna vežba na svetu pod nazivom "RIMPAC 2026", koja je na jednom mestu okupila nezapamćenu silu i demonstrirala zastrašujuću ratnu moć.

Čak trideset svetskih nacija, više od trideset hiljada pripadnika oružanih snaga, trideset moćnih ratnih brodova, pet najsavremenijih podmornica i preko sto devedeset sedam borbenih letelica učestvovalo je u ovoj gigantskoj operaciji pod zvaničnim sloganom partneri, integrisani i spremni.

PET NEDELJA BRUTALNIH SIMULACIJA I BORBENE GOTOVOSTI!

Tokom pet nedelja izuzetno složenih i realističnih vežbi na otvorenom moru, učesnici su do usijanja doveli svoju borbenu gotovost i koordinaciju za reagovanje u slučaju bilo kakve globalne krize. Komandant ove spektakularne operativne grupe, američki viceadmiral Džef Džablon, poslao je moćnu poruku rekavši da nijedna nacija ne može sama da garantuje bezbednost u Tihom okeanu jer je globalno pomorsko okruženje previše veliko i kompleksno, naglasivši da ova vežba gradi poverenje i savezništva daleko pre nego što izbije bilo kakav stvarni sukob.

Ova jubilarna trideseta po redu vežba održana je pod komandom američke Pacifičke flote i Treće flote, dok su u samom vrhu komandovanja bili integrisani i visoki oficiri iz Japana, Čilea, Južne Koreje i Kanade. Ovogodišnji vojni spektakl poklopio se i sa velikim jubilejom, odnosno dvesta pedesetom godišnjicom američke Ratne mornarice, čime je dodatno podvučena važnost dugogodišnjih partnerstava i zajedničkih vrednosti na okeanu.

PAKLENE FAZE I ŠOKANTNE BROJKE SA TERENA!

Čitava operacija izvedena je kroz tri izuzetno zahtevne faze, počevši od uspostavljanja komandnih struktura i planiranja u lukama, preko složenih borbenih manevara na otvorenom moru koji su obuhvatali protivpodmorničku borbu, pomorske udare, integrisanu vazdušnu i raketnu odbranu, pa sve do završne faze slobodne simulacije u kojoj su se suprotstavljene snage dinamično sukobile na okeanu.

Koliko je ova vežba bila masovna najbolje govore podaci da je tokom čitave operacije izvedeno više od petsto pomorskih vežbi, zabeleženo više od dve hiljade četiristo borbenih preleta i uspešno rešeno preko pet hiljada kriznih scenarija na terenu. Visoki vojni zvaničnici iz Japana i Južne Koreje poručili su da su zajednički treninzi i svakodnevne vežbe udahnuli novu snagu savezničkim odnosima i podigli sposobnost zajedničkog ratovanja na do sada neviđen nivo.

