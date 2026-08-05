ČEKA SE REAKCIJA AMERIKE: Iran i Oman blizu dogovora oko Ormuskog moreuza

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da su Iran i Oman usaglasili geografske koordinate za plovidbenu rutu kroz Ormuski moreuz i da je zajedničko saopštenje u završnoj fazi izrade, pod uslovom da se treće strane ne umešaju.

Bagei je rekao za državnu televiziju da su pregovori, koji se vode između dve države oko strateški važnog plovnog puta, usmereni na utvrđivanje bezbednih ulaznih i izlaznih ruta za brodove, prenosi Mehr.

On je kazao da se razgovori, koji se vode na tehničkom i političkom nivou, odvijaju u konstruktivnoj atmosferi.

"Iran u saradnji sa Omanom radi na uspostavljanju neophodnih mehanizama za buduće dogovore o upravljanju tranzitom pomorskog saobraćaja kroz ovaj strateški prolaz", rekao je Bagei.

Trampu se ovo neće svideti

Kao promenljivi vetrovi, planovi za budućnost Ormuskog moreuza, kao i šanse da oni uspeju- menjaju se gotovo svakodnevno. Pre nego što je objavljen dogovor Irana i Omana, američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi dogovor mogao biti postignut već ove nedelje.

"Moglo bi da se dogodi. Sutra ili prekosutra. Postignut je veliki napredak. Pozvali su me i rekli: ‘Molim vas, hajde da razgovaramo", rekao je Tramp u utorak.

Ipak, ponovo je zapretio napadom na Iran ukoliko sporazum ne bude postignut.

Međutim, čak ni oko toga ko sa kim pregovara ne postoji saglasnost.

Iran uporno tvrdi da razgovara isključivo sa Omanom o privremenom dogovoru za ovaj ključni pomorski prolaz.

Drugi su manje uvereni da je dogovor blizu i sumnjaju da bi on dugo opstao.

Visoki zvaničnik jedne zalivske države, upoznat sa pregovorima, rekao je da postoji oko 50 odsto šanse da se sporazum postigne do petka.

Jedan od problema je što iranska delegacija ne uključuje predstavnike Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC), koji bi morao da odobri detalje dogovora, naveo je izvor CNN-a.

Autor: D.B.