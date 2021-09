TV PINK JE I DALJE APSOLUTNI LIDER! I ovog vikenda oborili smo sve rezultate u glednaosti! (FOTO+VIDEO)

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom proteklog vikenda bila najgledanija televiziju u Srbiji!

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera i Javnog servisa Srbije u totalu, kao i među ženskom publikom, takođe i među gledaocima iz Beograda, i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. Takođe i među urbanom populacijom, dok je sve komercijalne emitere ostavila iza sebe u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženama starosti od 18 do 49 godina.

Telelevizija Pink je tokom vikenda za nama bila lider u:

Informativnom programu:

Hit Tvit je sa najvećim reach-om, to jest najvećim udelom u gledanosti među svim televizijskim stanicama i svim televizijskim emisijama u jučerašnjem danu, ponovo opravdao titulu najgledanijeg političkog talk show programa u Srbiji. Gostovanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i novinara Milomira Marića kod Verice Bradić pratilo je čak 1.300.000 gledalaca, te je Hit Tvit bio najgledanija emisija u danu sa najvećim brojem gledalaca u odnosu na sve formate na svim televizijama.

Nacionalni dnevnik je ispratilo 21 odsto televizijskog auditorijuma

Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Tokom sva tri dana vikenda, Novo jutro bilo je najgledaniji jutarnji program u Srbiji, a u nedelju je Novo vikend jutro imalo blizu 1.200.000 gledalaca.

Zabavnom programu:

Ekskluzivno, pratilo je 18 odsto televizijskog auditorijuma

Premijera je imala 19 odsto televizijskog auditorijuma

Magazin In, gledalo je 18 odsto ženskog auditorijuma

Premijera-Vikend specijal, pratilo je 17 odsto televizijskog auditorijuma

Serijskom programu:

Domaća serija Pevačica - pratilo je blizu 1.000.000 gledalaca

Inostrane serije, Zakletva i Fatalna ljubav

I rijaliti programu:

Zadruga 5: Pitanja novinara – 30 odsto televizijskog auditorijuma

Zadruga 5: Izbacivanje – 21 odsto televizijskog auditorijuma

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!

