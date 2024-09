Prvo se kombijem ZAKUCAO U PRODAVNICU, PA IZAZVAO POŽARE! Užas u Nemačkoj: Deca su u kritičnom stanju, imao je mačetu!

U dva odvojena požara u gradu Esenu na zapadu Nemačke juče je povređeno oko 30 ljudi, što uključuje dvoje male dece u kritičnom stanju zbog udisanja dima, navele su lokalne vlasti.

Policija je objavila da je uhapšen 41-godišnji Sirijac iz Esena koji se povezuje s požarima. Muškarac je povezan i s incidentom u kojem je učestvovao kombi koji se zabio u dve prodavnice, rekao je portparol policije.

Vlasti pregledaju snimke

Do hapšenja je došlo u blizini prodavnica. Policija je rekla da ne može otkriti pojedinosti o osumnjičenom i njegovim motivima. Požari su u malom razmaku izbili u dve kuće, što je izazvalo opsežnu reakciju hitnih službi, navela je policija.

Ein 41 jähriger Syrer setzte heute Abend zwei Häuser in Essen in Brand. 31 Menschen sollen dabei verletzt worden sein, darunter zwei schwerverletzte Kinder.

Im Anschluss fuhr er mit einem Transporter in zwei Ladengeschäfte und griff Menschen mit einer Machete an.



Mutige… pic.twitter.com/2VN3o6LRU1