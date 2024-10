IZDATO UPOZORENJE ZBOG NEVREMENA, STRADALE NAJMANJE DVE OSOBE: Snažan vetar nosio kišu IZMEĐU ZGRADA (VIDEO)

Hiljade stanovnika je evakuisano

Tajfun Kraton pogodio je u četvrtak glavni lučki grad Tajvana, Kaohsiung, donoseći obilne padavine i olujne vetrove na jug ostrva, prenosi Al Džazira.

Snažni vetrovi obarali su drveće, dok su putevi bili preplavljeni vodom, što je dovelo do zatvaranja škola i firmi. U oluji su život izgubile najmanje dve osobe, a hiljade stanovnika je evakuisano.

Na društvenim mrežama se pojavio impresivni snimak vetra i kiše koji prolazi između dve zgrade.

Prema prognozama, tajfun će se polako kretati prema severu i oslabiti u tropsku depresiju do petka, pre nego što stigne do glavnog grada Tajpeja. Očekuje se da će potom preći Tajvanski moreuz i nastaviti put ka kineskoj obali. Iako su vetrovi već bili snažni u Tajpeju u četvrtak, kiša je bila slaba.

Devet osoba stradalo u požaru

U južnom delu Tajvana, u Pingtungu, tajfun je otežavao spasilačke napore nakon što je požar zahvatio bolnicu, usmrtivši devet osoba.

Centralna meteorološka administracija (CWA) upozorila je stanovnike Kaohsiunga da se sklone što pre, jer je Kraton stigao s naletima vetra brzine do 162 km/h. Uprkos tome što je CWA kasnije smanjila Kraton na tropsku oluju, upozorila je da će ostrvo i dalje biti izloženo snažnim vetrovima i obilnim padavinama u nekim regionima.

Impressive video of wind and rain howling between buildings in Kaohsiung as typhoon Krathon hit earlier today...



Stay informed with @volcaholic1pic.twitter.com/RhVOJXHviY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 03. октобар 2024.

Vlada grada Kaohsiunga saopštila je da će kancelarije i škole ostati zatvorene u petak zbog obilnih kiša i jakih vetrova koji su prouzrokovali prekid snabdevanja strujom i vodom, kao i poplave u nekim oblastima.

Do četvrtka je evakuisano oko 11.000 ljudi širom Tajvana, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kraton je stigao do Tajvana nakon što je prvo pogodio udaljenu grupu filipinskih ostrva, gde je ostavio jednog mrtvog, jednog nestalog i osam povređenih, dok je više od 300 kuća oštećeno, prema izveštaju Nacionalnog saveta za smanjenje rizika od katastrofa Filipina.

Autor: Dubravka Bošković