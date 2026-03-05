Nemačka počinje evakuaciju građana sa Bliskog istoka; Moraće da plate po 500 evra za troškove

Jutros je iz Muskata, glavnog grada Omana, stigao avion Lufthanze, koji je naručila savezna vlada. Na letu LH345 nalazili su se ljudi koje je odabrala vlada.

Kao i desetine hiljada drugih, oni su bili zarobljeni u regionu Zaliva nakon američkog napada na Iran i morali su biti dovedeni u Muskat kopnenim putem.

"Radimo zajedno punom parom kako bismo bezbedno vratili turiste kući, njihovim prijateljima i porodicama", rekao je ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Prema izveštajima, najmanje oko 30.000 nemačkih turista je zarobljeno u regionu. Ministarstvo spoljnih poslova je navelo da će nemački državljani vraćeni u Nemačku vladinim čarter letovima morati da plate paušalnu naknadu od 500 evra po osobi za troškove.

Autor: D.Bošković