Nemačka počinje evakuaciju građana sa Bliskog istoka; Moraće da plate po 500 evra za troškove

Foto: Tanjug AP/Hannes P. Albert/dpa via AP

Jutros je iz Muskata, glavnog grada Omana, stigao avion Lufthanze, koji je naručila savezna vlada. Na letu LH345 nalazili su se ljudi koje je odabrala vlada.

Kao i desetine hiljada drugih, oni su bili zarobljeni u regionu Zaliva nakon američkog napada na Iran i morali su biti dovedeni u Muskat kopnenim putem.

"Radimo zajedno punom parom kako bismo bezbedno vratili turiste kući, njihovim prijateljima i porodicama", rekao je ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Prema izveštajima, najmanje oko 30.000 nemačkih turista je zarobljeno u regionu. Ministarstvo spoljnih poslova je navelo da će nemački državljani vraćeni u Nemačku vladinim čarter letovima morati da plate paušalnu naknadu od 500 evra po osobi za troškove.

