ZNAM DA MU JE PRAŠTALA PREVARE: Zorica OŠTRO osudila Draganu i Edisa, sasula im sve u lice, pa nastao KARAMBOL! (VIDEO)

Bela kuća odzvanjala!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Edisa Fetića, a bilo je u vezi sa Dragnom Mitar i njihovim odnosom. Naime, gledaoci su primetili da je Edis do sada još nijednom nije ustao da odbrani Draganu od loših kometnara koje dobija od zadrugara, te je on objasnio i zbog čega je to tako.

Zašto nikad ne ustaneš i jasno i glasno ne odbraniš Draganu kada je napadnu? - glasilo je pitanje.

Zato što nisam svađalački tip. Možda za crnim stolom ne kažem neke stvari. Kada je Zorica ušla, ona je prokomentarisala neke stvari, ja sam posle deset minuta prišao njoj i skrenuo sam joj pažnju da je u mom prisustvu ne naziva tim imenom - odgovorio je Edis.

Da sam napolju, to nikada ne bih komentarisala, da ja sam rekla, izazvana nekom Draganinom reakcijom da je k*rva. Jeste mi Edo rekao to, ja sam danas upravo isto to rekla, da nove situacije nastaju i da ja neću moći da se suzdržim, vezano kada je spomenuta njegova supruga (Zilha). Ja sam se stavila u situaciju te žene koja gleda kako je muž vara. Oni se nisu razveli, ako nije bilo ljubavi, ako nije bilo dobrog braka, imaju troje dece. Ja sam rekla da neću da trpim neke situacije. Ko sam ja da kažem zašto se nisu razveli, to je njihova stvar. Vrlo dobro znam da ona (Dragana) Edi praštala sve neke prevare, kojih je bilo. Jer je to tako iz tradicionalnih porodica, Novi Pazar je malo mesto i sve se zna, a ovo je urađeno na javnoj sceni. Od Pavla, od torte, Joca je u Rajskom vrtu pitao gde je Edo, od tad se za njega zna, za njegovo ime i tada kreće njihov pakao što se tiče braka i svega. Ne mogu da podržim neke stvari, kako je toj ženi dok ona gleda njihov s*ks u krevetu, mi smo to već gledali jednom, ali dozvolite mi da imam svoje mišljenje - rekla je Zorica Marković.

Lepi Mića umešao se u ceo razgovor, iznoseći svoje mišljenje o celoj situaciji.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.