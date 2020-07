KRIJE TAJNU KAO ZMIJA NOGE! Mina doletela do Mensura, on joj sasuo sve u lice, pa spomenuo RODITELJE! (VIDEO)

Sakrio je ono čega se plaši!

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić očigledno ni sami ne znaju šta žele. Svakodnevne svađe, brutalne reči, ali i pomirenja su glavna tema svih zadrugara, ali i gledalaca.

Tokom dnevne emisije ,,Pitanja gledalaca" došlo je do žestokog verbalnog okršaja Mensura i zadrugara, jer je izjavio da zbog blama neće Minu odvesti pred roditelje, već u drugi stan, što su svi prokomentarisali kao ružan gest. Mina je pokušala da mu objasni da nije lepo što je to uradio, a on je pričao, kao i obično svoju priču.

Ti si odreagovala, e tako, ne znam čemu tvoja potreba za tim, niko od nas muškaraca nije isti, a tebe će da ubedi neko u nešto. Ja nisam došao ovde da se ženim i da nađem svoju životnu ljubav, ovo je format koji traje deset meseci, ja sam ovde šest meseci! Možda neko ovde uđe i napravi svoje životne planove, ja ne - rekao je Mensur.

Ružno je da čuješ da kad si sa devojkom, šta god da se desilo, da ne želiš u kuću, već u stan da je odvedeš - pričala je zadrugarka.

Ja mogu da te odvedem gde ja hoću, je l' ti težiš da ideš kod mene u kuću? Ja ne želim da idem kod tebe, možda ti želiš, ali ja neću. To je tvoje pravo da li hoćeš da me upoznaješ sa majkom - rekao je Ajdarpašić.

To je kod nas normalno da bude - ubacila se Mina.

Kod vas jeste, kod mene nije. Napolju je malo drugačije, razumeš? Neke stvari ne mogu da pričam, neću da pričam o tim stvarima - uzvratio je Mensur.

Mina i Mensur nastavili su da pričaju o sukobu za crnim stolom, a on je sve vreme isticao da on nije navikao da upoznaje devojke sa svojim roditeljima.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.