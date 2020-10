NEVIĐENE SCENE U ZADRUZI! Od smeha do peckanja, bivši neprijatelji jedni pored drugih, svi čekaju ŽURKU! (VIDEO)

Kao i svakog utorka, i večeras nas očekuje spektakl.

Zadrugare će večeras zabavljati Ljupka Stević, ali će oni to saznati tek kada uđu u kazino. Zadrugarke, među kojima su i one koje se do nedavno nisu podnosile, sedele su jedna pored druge za crnim stolom i šminkale se.

Dobila sam aparat za pritisak - pohvalila se Miljana zadrugarima, pa ih upitala:

Da popijem dupli viski? - pitala je Kulićeva.

Rokaj - rekao je Vuk.

Od sad ću od ujutru da se šminkam - dodala je Miljana.

Bolje treniraj od ranog jutra - rekla joj je Mina.

To si u pravu - odgovorila je Miljana.

Od toga nema ništa - rekao joj je Vuk.

Smršala sam 5kg, merila sam se. Imala sam 105, sad 98,5 - otkrila je Miljana.

Zadrugarima se pridružila i Jovana Tomić Matora, kojoj su zadrugari zamerili sinoćne svađe.

Ono sinoć ti nije trebalo, podsetila si me na staru Matoru - prebacio je Vuk.

Stara Matora bi ga izudarala (Anđela) - odgovorila je Jovana.

Jesi se izvinila Nataši? U kakvim ste odnosima? - pitala je Kulićeva.

Ni u kakvim, niti ćemo biti. Izvinila sam se odmah, ali stojim iza svojih reči - odgovorila je Jovana.

Miljanu je zanimalo i čime se bave Mina i Nataša u slobodno vreme, a ovo je pokrenulo priču o noćnom životu Beograda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.