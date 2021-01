U IGRI JE 100.000 EVRA: Jedan spin ti donosi nagradu – TAKMIČI SE!

Ostvarite najveći dobitak iz jednog spina i osvojite novčanu nagradu.

Zaplešite na Quickspin Festivalu - osetite moć takmičenja na vrhunskim slotovima iuzmite vaš deo neverovatnog nagradnog fonda od 100.000 evra.

Pravo učešća na turniru imaju svi registrovani igrači na sajtu i mobilnoj aplikaciji meridianbet.rs.

I zato - ukoliko još uvek niste registrovani, učinite to ODMAH OVDE jer čeka vas i poklon - 1.500 DINARA + 100 besplatnih spinova.

BONUS preuzmite OVDE, a onda uskočite u fantastičnu slot avanturu

Quickspin Festival je odlična prilika za sve igrače koji vole takmičenje i dobru zaradu.

Igrači se takmiče na pet odvojenih dvodnevnih turnira, a nagradni fond svakog turnira iznosi 20.000 evra, raspoređenih na veći broj igrača.

Kriterijum za rangiranje igrača je najveća pogođena kvota, odnosno najveći dobitak iz jednog spina, srazmerno ulogu.

Poeni se ne sabiraju, nego se računa samo jedan najveći dobitak tokom turnira, bez obzira kada je ostvaren. Potrebno je pomenuti da ukoliko dva ili više igrača imaju isti broj poena na kraju turnira, bolje će biti plasiran onaj igrač koji je rezultat ostvario ranije.

A sada najbolji deo - da biste učestvovali na fantastičnom Quickspin Festivalu sve što treba da uradite je da se takmičite na vrhunskim slotovima provajdera Quickspin, koji obiluju ekskluzivnim bonusima, očaravajućom grafikom i zanimljivim temama.

Kroz bajkovitu igru Sakura Fortune doživećete magiju trešnjinog cveta i otputovati u Japan. Uzbuđenje vas čeka i u slotu Eastern Emeralds sa bonus besplatnim spinovima, množiocima i bonusom Destiny.

Radost igre donose i slotovi Nero’s Fortune, Big Bad Wolf i Crystal Prince, sa ekskluzivnim bonusima i zanimljivim temama koje vas vode na neobična putovanja. Takođe, slotovi Golden Glyph i Ghost Glyph donose bonuse uz mehaniku kaskadnih kolona.

Pored toga, na Quickspin Festivalu učestvuju i slotovi Tiger’s Glory, Loco The Monkey i Wild Cauldron, čija će zanimljiva priča držati pažnju igrača na visokom nivou, dok će vas slotovi Titan Thunder, Wrath of Hades i Hammer of Vulcan dizajnom visoke klase odvesti do vatrenih dobitaka.

Iskoristite priliku i učestvujte na Quickspin Festivalu, zabavite se i zaradite.