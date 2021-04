ZAMERA JOJ KRATAK ŠORTS, A ON ŠETA BEZ DONJEG VEŠA: Ša pokušao da dobije POLJUBAC od Tare, pa je šokirao izjavom! (VIDEO)

Haos!

Nenad Aleksić Ša otišao je do sobe za rehabilitaciju kako bi obišao Taru Simov, sa kojom je imao vrelu akciju u znak pomirenja. On je Tari doneo hranu, a odmah potom je pokušavao od nje da izvuče poljubac.

Hoćeš li da blejiš sa mnom ili ne? - upitao je Ša.

Hoću, samo da se našminkam! - odgovorilaje Tara.

Moram gaće da obučem! - poručio je reper.

Nemaš gaće? - šokirala se zadrugarka.

Potom su Tara i Ša porazgovarali o raskidu, te se on razbesneo, budući da je sad negirao da je on ostavio zadrugarku, kao i da to ništa ne znači sada.

Autor: O. B.