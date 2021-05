Fali mu pažnja.

Filip Car je na neko vreme napustio krevet Sanja Stanković, kako bi mogao da doručkuje sa Miljanom Kulić, sa kojom je večeras imao urnebesan šou.

Nakon doručka, ponovo je otišao do Sanje, koju je grlio, mazio i ljubio. Ali to nije bilo sve, otišao je do kreveta Paule Hublin i legao, a onda je njihov razgovor prekinula Miljana Kulić, koja je želela da popuši cigaretu sa Carem.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.