UTUČEN! Dejan duboko zamišljen nakon svađe sa Aleks, samuje u dvorištu! (VIDEO)

Prija mu samoća!

Danas je u toku proslave rođendana Jovane Tomić Matore, izbila žestoka svađa između Dejana Dragojevića i Aleks Nikolić. Naime, on ju je pozvao da ide sa njim do kuće, što je ona odbila i nastavila je da se provodi na rođendanu. Nekoliko trenutaka kasnije, on ju je video kako ide ka kući da opere veš.

Orilo se imanje od njihove svađe, pa je na kraju Aleks prekipelo, sasula mu je sve u lice, pa stavila tačku na odnos sa njim.

Dejan je ovog trenutka sedeo sam u dvorištu, gledavši u jednu tačku. Da li sada razmišlja o sukobu sa Aleks ili je nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Žugić