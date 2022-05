NIJE JOJ DO ŽIVOTA! Aleks se zavukla u ćošak i TUŽNO POSMATRALA Dejana, on ni da je POGLEDA! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je još jedna žurka, a za večerašnji provod zaduženi su DJ Neba, Aleksandra Mladenović i Isak Šabanović. Dok je Dejan Dragojević uživao u provodu i piću, Aleksandra Nikolić ga je sve vreme posmatrala sa drugog kraja kazina.

Nikolićevoj uopšte nije bilo do provoda sa drugaricama, pa je sve usmerila na Dejana i praćenje njegovog ponašanja. Iako su se do sad mirili posle burnih sukoba, izgleda da ovaj put ni on, a ni ona ne žele da popuste prvi i reše problem koji imaju.

Autor: A. N.