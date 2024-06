Žali samog sebe! Janjuš kuka nad svojom sudbinom, pa progovorio o Aneli (VIDEO)

Požalio se svojim drugovima!

Marko Janjušević Janjuš sedeo je ispred rehaba sa Urošem Rajačićem i Lazarom Čolićem Zolom i tom prilikom počeo da kuka nad svojom sudbinom.

- Rekla mi žena kada je debata bila da će to da uradi (abortira), ja sam zbog toga eksplodirao. Odnos nema, ovo je loše, slažem se, ali sam seo i nešto te jede, nisi ravnodušan. Jede te to, jede te to i onda dođeš i oni ti je*u mozak. Ja moram da izdržim, raspadam se druže - rekao je Janjuš.

- Ja mogu da potpišem da budem ovde još godinu dana, ja nemam problema ovde - rekao je Zola.

- Dugo sam ovde, sj**ao sam se, nije ni čudo što mi se ovo dešava, pet godina zaredom sam ovde - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs