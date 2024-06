Na meti ismevanja ukućana: Ša zabranio Mioni da ide na bazen, pa ipak pristao ali pod ovim uslovima: Mora da istrči iz bazena! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voduteljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Nenad Aleksić Ša doživeo je totalni slom nakon pokretanja teme sa Draganom Mitar, Miljana umire od smeha na njegovo ponašanje.

Kako bi prokomentarisao da je Đedović rekao Mioni da Stanislav kida u krevetu i da se ona od srca nasmejala? -pitao je Joca.

Eto bolelo bi me du*e, kakve su to fore, da je to uradio u trenutku šta me briga, reč mu ne bih rekao. On se uvek tako sprda -rekao je Ša.

Ja uvek vodim računa kako se ponašam jer znam kako bi moglo da se protumači -rekla je Miona.

Ne mogu ovo je smejurija ozbiljna, samo da bi ispalo kako ona ništa nije rekla niti zas*ala u ovom odnosu za svih 6 meseci -dodao je Ša.

Evo idi ako ćeš da ideš zbog Dragane Mitar i onda se ljudi pitaju da li je normalan ili nije, ovo nije normalno ponašanje -rekla je Miona.

Miljana što umireš od smeha? -pitao je Joca.

To je zato što mi je smešna prenaglašena situacija od Ša i ti bi se smejao ali si profesionalan. On je svestan da neće biti sa Mionom i meni je ovo presmešno. Želim da izdrži Šaki do kraja i daću mu vetar u leđa -rekla je Miljana.

Zašto spominje zadrugu 4 i to kakav je bio u krevetu?

Ja ne znam šta bi ovo sad, iskompleksirao se ne znam iz kog razloga, da se priča kakav je bio u nekim odnosima i kako se on pokazao kao frajer. Koristi to kako bi uzdignuo sebe -rekla je Miona.

Kako komentarišeš to što Ša stalno ljubomoriše kako se oblačiš i kako ne smeš da ideš na bazen u provokativnijem izdanju? -pitao je Joca.

On meni nikada nije rekao da ne mogu da idem na bazen, lakše mi je da idem dole kod jezera, jedino mi je prebacio kako mažem spf i kako mažem po du*etu -rekla je Miona.

Autor: Nemanja Šolaja