ISPALA JE ČOVEK PREMA MENI: Aneli iskazala duboku zahvalnost Maji, Miljana oplela po Stanislavu! (VIDEO)

Drže Majinu stranu!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici večeras biraju između Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Aneli Ahmić sledeća je na redu da nominuje.

- Maja nije imala šta da radi, pa je zafrkavala Janjuša i mene. Otkad je došao Stanislav, povukla se. Mislim da me nije volela zbog Stanije i cele te priče. Mislim da joj ona nije dobra drugarica, već je samo koristi da mene vređa. Maja je ispala prema meni čovek, svaka čast i cenim to kod tebe. Misim da nisi loš čovek, ali ne treba da ponižavaš devojke. Vidi se da si lepa, ali ne treba ti to - rekla je Aneli.

- Stanislave, dobar si dečko i osoba. O tebi mislim sve najbolje, nikad me nisi uvredio. Super ste kao par i mislim da ćete napolju biti zajendo. Sačuvaću Maju zbog svega, poslaću Stanislava - završila je Aneli.

- Smatram da je Maja dobar rijaliti igrač, nije joj bila potrebna veza sa Stanislavom. Sviđa mi se kao komentator i zabavna je ovako. Smatram da je Stanislav sve uradio u inat Mioni. Maja ima dobru dušu, ne sviđa mi se što je vređala Aneli. Ipak, razumela je kao žena ženu - počela je Miljana.

- Stanislav me razočarao jer je tako brzo digao ruke od odnosa sa Majom. Smatram da je ušao zbog Mione, terao joj je inat dokle je mogao. Ima neki vid emocije prema Mioni, Maja je kolateralna šteta. Tako će biti i Ša. Što se tiče našeg odnosa, nismo imali sukobe. Bio bi ovde nedelju ili dve, da mu Maja nije dala na značaju. Njega šaljem, Maju ostavljam - kazala je ona.

Autor: Iva Stanković