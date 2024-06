Razumem zašto ne uvažava moje mišljenje: Ša priznao da je potcenio sebe zbog Mione! (VIDEO)

Svestan da se srozao!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka je Ivana Šopić. Naredno pitanje pročitala je Nenadu Aleksiću Ša.

- Da li si shvatio da te Miona preobrazila u svoju drugaricu? Vi ste emotivno mrtvi već tri meseca, bez zagrljaja i poljupca - pročitala je Ivana.

- Nije istina, grlimo se i ljubimo. Ne znam kako to ljudi vide. Potcenio sam se, imam taj problem u poslednje vreme. Razumem zašto ne uvažava moje mišljenje, ja sam to dozvolio i sebe usr*o, a sad sam i snajka. Stvarno sam maksimalno poštovao sebe, ali nešto se desilo. Ljudi me smatraju ludakom, ali ja to ne vidim tako. Ne mogu ja njoj da kažem šta i kako, kad ona hoće kako ona hoće. Evo, ne idi na svadbu. To je gornja granica, videćemo šta će biti - odgovorio je Ša.

- Pitao sam ga je l' normalno da bude posluga. Njene reakcije nisu kao njegove. Ne znam šta očekuje, da kuva, pere veš. Niko neće da se j*be sa poslugom, tu se ne rađaju emocije. Niko ne voli mučenike - rekao je Đedović.

- Da li misliš da gledaoci i dalje misle da Miona i Stanislav imaju šanse jer se ne ponaša tako prema njemu - pitala je Ivana.

- To je poštovanje sa obe strane - rekao je Marko.

Autor: Iva Stanković