Oni su duboko nesrećni: Matora uverena da Miona i Ša opstaju na silu, Aleksić skočio kao oparena, pa pokušao da odbrani svoj odbnos! (VIDEO)

Šok!

Jovana Tomić Matora dobila je reč do voditeljke Ivane Šopić kako bi prokomentarisla odnos Nenada Aleskića Ša i Mione Jovanović.

- Mislim da mnogo ludi deli mišljenje sa mnom kada je reč o svadbi Mione i Stanislava. Da sad ne budem rezervisana, mislim da su Miona i Ša duboko nesrećni. Vidno je da oni nisu srećni i to je tako. Miona ovde ne želi da te ostavi, ali čim se rijaliti završi, ona će to uraditi. Ne znam šta ti nije jasno. Kad kažem da je duboko nesrećan, to mislim stvarno - kazala je Matora.

- Miona uvek posle svađe ima nameru da od mene napravi nekog jasika. Šta sam ja, krpetina neka?! Nije mi jasno šta se događa - kazao je Ša.

- Ja sam rekla šta sma imala. Ukoliko Ša smeta moje ponašanje neka me ostavi. Ako smatra da treba da se razdvojimo, mi ćemo to i uraditi - kazao je Ša.

Autor: Snežana Zindović