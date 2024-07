Levo smetalo: Rajačić priznao da ga Ivan remeti u nameri da se suoči sa Jelenom, Marinkovićka potvrdila njegove reči! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' voditelj Darko Tanasijević postavio je Aneli Ahmić.

- Kako si se osećala kada ti je Ivan juče rekao ajde abortiraj još jedno dete za rijaliti, a ti si bila uz njega - glasilo je pitanje.

-Užasno. Ja sam se vratila u prošlost, desilo se i meni slična situacija, ljudski je svako normalan će tako da odreaguje. Ivan je meni ovde jedan od gorih osoba, on je meni juče rekao odvratne stvari - rekla je Aneli.

- Ona je meni rekla:''Ivanče, šta ti se to desilo'' kroz onaj njen osmeh, ironino je to rekla. Ružno jako od mene, izvinjavam se - kazao je Ivan.

- Koga se plašiš, pa spuštaš stalno loptu sa Ivanom? - glasilo je pitanje.

Naredno pitanje bilo je postavljeno Urošu Rajačiću.

- Ne plašim se ja nikog, ali mi nije jasno da Jelena mora stalno da pecka Ivana i da mu odgovara na svaki komentar - kazao je Rajačić.

- Mnogi smatraju da bi ti Jeleni dosta olakšao da si stao na njenu stranu i u njenu odbranu - kazao je voditelj.

- Jesam ja hteo da obavim razgovor sa njom. Hteo sam da pričam sa njom, ali se tu odmah pojavio Ivan.

- Meni je jasno da je Jelena odlepila za njim, kao i da on nije, to sve po njegovoj priči mogu da zaključim - kazao je Ivan.

- Da li si očekivala da će Uroš stati uz tebe? - upita je voditelj.

- Nisam. Jedini što sam mislila je da se neće saznati za naš odnos, ali kad se već to desilo, mislila sam da on to neće priznati - kazala je Jelena.

- Danas je trebalo da obavimo razgovaramo, ali ja sam čuo od ljudi koji su sa njim bliski, da ne sme da priča sa mnom zbog Ivana - kazao je Uroš.

- Danas kad je trebalo da razgovaramo, Ivan je to shvatio i sve vreme išao za nama - kazala je Jelena.

Autor: S.Z.