Došla sam da nađem posao, a izlazim sa bebom: Milica oduševila cimere, Ša rimama izazvao ovacije! (VIDEO)

Aleksić podsetio zašto važi za jednog od najboljih repera, cimeri ga nagradili!

Nenad Aleksić Ša u rimama je otkrio zašto treba da bude pobednik "Elite".

- Kažu da sam neko ko ne pripada superfinalu i da večeras prvi ispadam. Tu sam da vas podsetim, pred vama stoji pobednik. Svi znate da je Šaki rijaliti, glasajte do pobede - rekao je Ša.

Nakon njega reč je dobila Milica Veličković.

- Treba da me dovedu do pobede jer sam drugačija po izgledu, lažna Lidija Vukićević. Moje ponašanje i oblačenje, kome se dopada, a kome ne. Ja sam iskrena, bila sam i neiskrena, pričali smo ovde i o lažima. Ja nisam bila iskrena kad je to trebalo, ali sam birala. Moralna gromada, to sam ja i to sam ovde zaključila. Ja sam ostala zbog priortiteta, to je moja beba. Treba da glasaju zbog toga, ali nisam jedina trudna. Nisam se ja promenila otkako sam trudna, mogu da se promenim kad postanem majka. Pošto sam došla da nađem posao, a izaći ću sa bebom mogu da me časte, pa da stavim na Instagram. Mogu da me časte pa da ne moram da radim još neko vreme sa bebom - govirla je Milica.

Autor: A. N.