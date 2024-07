Otkrila sve što zanima javnost!

Pobednica Elite 7, Anita Stanojlović, stigla je na žurku povodom završetka rijalitija, te je tom prilikom otkrila kako se oseća nakon pobede, sumirala je utiske svog prvog susreta sa sinom Aleksejem, te se dotakla sukoba njene majke Angeline sa Matorom na superfinalnoj noći.

Anita je otkrila da se oseća fantastično nakon pobede, te se dotakla svog trenutnog odnosa sa Anđelom Rankovićem:

-Mi smo pobedili sve predrasude i sve što su nam prognozirali, ja verujem u našu ljubav i mislim da će sve biti kako treba. Spavali smo zajedno noćas i dan nam je prelepo protekao. Bila sam sto posto sigurna da me voli kada je zaplakao kad sam ja pobedila, njegove suze i skakanje su mi bile neverovatne i to mi je bilo prelepo. Vraćala sam taj video sto puta i nakon toga sam sigurna sto posto.

Iznela je svoje mišljenje o tome da li je Anđelo zaslužan za njenu pobedu, te je otkrila da li je došla u kontakt sa njegovom majkom:

-U prethodna dva dana nisam stigla da se vidim ni sa svojom majkom, čula sam od njegovih drugara da podržavaju našu vezu i to mi je dovoljno da budem presrećna. Mislim da je njegovoj majci najbitnije da ja njega volim i da mu pružam pažnju koju mu je ona pružila.

Ona je zatim otkrila kako je protekao njen prvi susret sa sinom Aleksejem:

On je mene odma kada smo se videli pitao 'Anita, jel me voliš?', meni je to bilo najtužnije čak me je pitao da li ću i dalje ići da radim i posle toga smo plakali zajedno, čak je mislio kada sam kretala da ću ponovo otići da radim i to mi je bilo najgore, mislim da se više nikada neću odvojiti od njega. Aleksej može da ide sa nama na putovanje ali za to moram da dobijem dozvolu njegovog oca, nije baš najlakše prihvatiti da imam novog dečka.

Anita nam je priznala da li se čuje sa Aleksejevim ocem, kao i da li joj je čestitao na pobedi:

Mi se ne čujemo, mislim da je najbolje tako za oboje. Čujem se sa njegovom majkom i ona mi je rekla da mi želi sve najbolje i zajedno su mi čestitali pobedu.

Ona se za kraj dotakla njenog odnosa sa Matorom, kao i sukoba njene majke sa Matorom na samoj superfinalnoj noći:

Moja majka je ispala gospođetina, slušala sam svašta nešto i za neke hotele, čak i da je istina da radim za novac i da sam bila sa više muškaraca ne interesuje me, niti ću se pravdati, meni veruje Anđelo i moja majka i meni je to dovoljno.

Autor: Nemanja Šolaja