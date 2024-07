Sa tobom je iz višeg cilja: Gledateljka smatra da Aleksiću treba ljubav i pažnja, grozi se od Mionine hladnoće prema roditeljima! (VIDEO)

Uputila vredne savete!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je finaliste Elite 7 Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović. Gledateljka je šokirana zbog Mioninog ponašanja prema roditeljima, posavetovala Ša da se skloni od nje, jer je njemu potrebna ljubav i pažnja a Miona je sa njim samo zbog višeg cilja.

Dobro veče, želim da smirim situaciju malo ali opet bih rekla da te stvari koje Ša govori i toliko besni, ja bih se isto uplašila kao i Miona, mora malo da smanji reakciju. Gospođa Ljilja je u pravu, on nikoga nije uništio ali ono što smo mi videli ovih šest meseci je zastrašujuće, kako vi reagujete sa svojom ljubomorom to nije normalno. Umesto Miona da vas smiruje ona raspiruje vatru, vama je potrebna nežnost a ona je ne daje. To je za vaš pogubno Nenade, vi ste umetnik i vama trebaju osećaji a ona to vama ne daje. Cela Srbija se potresla kad nije reagovala na roditelje, ona sve vreme mrtva hladna, ja sam se šokirala zbog svega. Morate da pitate i majku i oca kako je bilo u vezi na početku i da nije bilo lako. Problem je što vi nećete da vidite kako se ona ponaša prema roditeljima, kako će vas da voli ako ne poštuje svog brata, ona ima neki cilj sa tobom -rekla je gledateljka.

Meni gospođo samo nije jasno da se njeni roditelji nisu pozdravili sa njom i zagrlili je kada je izašla iz rijalitija. Moram samo da kažem da Miona nije kod kuće ovakva, ja sam joj rekao da otprati Mimu iz Pukovca i nisam znao da si se savetovala sa njom -rekao je Ša.

Samo da kažem da Mima laže, ona je meni poslala poruku ja njoj nisam ništa odgovorila, tako da devojka laže -dodala je Miona.

Nisam znao za tu priču da se pričalo za Mimu i Mionu da su lezbejke -rekao je Ša

Ona je tad bila zaljubljena u Edu Fetića po mom mišljenju -rekao je Milan.

Ona nema u koga nije bila zaljubljena izgleda. Ona nije takva osoba uživo, ja ne verujem šta se dešava -rekao je Ša.

Ja imam emociju itekako ali samo to en pokazujem, neću da dozvolim ljudima da to vide, ne mogu da verujem da mi neko govori da nemam srca i duše -dodala je Miona.

Autor: Nemanja Šolaja