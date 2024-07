Filip Car traži novu devojku: Bivši zadrugar ga raskrinkao u programu uživo! (VIDEO)

Đole Vip Kralj obelodanio detalje njihovog razgovora sa TikTok-a!

Voditelj Darko Tanasijević najavio je novo telefonsko uključenje i u emisiju se javio Đole VIP Kralj. On je poželeo da podeli ekskluzivu sa Lepim Mićom.

- Mečovao sam sa Filipom Carom na TikToku, on me je pitao da mu nađem novu devojku. Ja sam svima proricao sudbinu - rekao je Đole.

- Kakva ti je Milica bila u Eliti? - pitao je Darko.

- Ona je mene oduševila, baš mi je drago što je ostala trudna i što nije abortirala. Neka je živa i zdrava - poručio je on.

- Mićo, krivo mi je što te je mali Uroš zaj*bavao na početku Elite. Sandra i ja smo se sa njim družili, a onda je iznosio da ga je neko napadao, a to je sve laž. On je mene moli da dođe do novinara, kako bi ušao u Eliti - govorio je Đole.

Usledilo je novo uključenje, javila de Lilja Selimović.

- Nisam bila dobro, pukao mi kapilar u oku. Želim da pozdravim sve, hvala vam što postojite. Ja sam stalno sa vama, čekala sam uključenje. Želela sam posebno Milicu da pozdravim - poručila je ona.

