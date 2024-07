Odabrala stranu: Kačavenda otkrila kada ju je Janjuš razočarao i zbog čega!

Šok!

Upravo se u emisiju Narod pita uključila gledateljka koja je na samom startu komentarisala Stanislava Krofaka:

- On je imao kratak fitilj. NJega je mogao ko god da je hteo da isporovicira. Nije on staložen sportista, on je na tom mestu ostao jer je imao dobre glasaće. Čovek koji je pored Anite najviše dobio. Maja nije pokazala ništa, ona je kao bila najbolja jer nije imala partnera jer je operisala gu*u. Ona bi bila opet sa Jnauešm da nije oikperisala zadnjicu - rekla je gledateljka pa se osvrnula na Uroša:

- Janjuš je onu ostavio, a on Uroš je bio uz nju, a a posle mu je okrenula leđa. A Janjušu to što se deislo je ožalio mali Uroš, a ne Maja i Aneli.

Nakon toga Milena je komentarisala JAnjuševo ponašanje:

-On je nju svojim ponašanjem poslao na kiretažu, nije bio uz nju kada je bilo najbitnije - rekla je Milena.

