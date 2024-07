Matora spremna za novu ljubav: Progovorila o propalim prijateljstvima, pa priznala da li je u ratu sa Majom (VIDEO)

Tomićeva otvorila karte za Pink.rs!

Pred sinoćnu emisiju "Narod pita" razgovarali smo sa Jovanom Tomić Matorom, koja nam je otvorila dušu o svojim prijateljstvima, koja su pukla nakon "Elite".

U kakvim si odnosima sa bivšim prijateljima?

- Nema odnosa, ne dopisujemo se i nemam želju. Posvetila sam se nekim drugim stvarima. Ništa me više ne zanima. Ja sam zahvalna Kačavendi na svemu što je bila tu, dosta mi je pomogla. Nije me okrenula, nisam ni ja nju... Ne znam šta bih joj rekla ni kad bih je videla. Prema njoj nemam negativan osejać, samo je svako otišao svojim putem. Rekla sam da treba da se stavi sa strane, da se popriča napolju, ona nije htela i nastavila je da fura svoju priču, pa zato i nisam osetila potrebu. Svako na svoju stranu i to je to.

Ako neko pruži ruku prijateljstva, da li bi bilo pomirenja?

- Ne. Nikad ne može da bude, ne samo sa Milenom, mogu ruku da joj pružim, ali da se družimo bliže ne.

Koliko si se ti promenila i kako sad posmatraš prijateljstva?

- Bila sam ja lakoverna. Sve su to moje greške i sebe najviše krivim, a ne njih. Ja ću biti obazrivija.

Da li si spremna da nađeš novu ljubav?

- Jesam.

Maja je rekla da nije očekivala takav tvoj pristup prema Stanislavu

- Ja se sa njim družim ne pričam o rijalitiju i o Maji. Nisam toliko bliska da mogu da mu dam savet. Što se mene tiče Maja i ja smo okej. Ona je zaljubljena u Stanislava, volela bih da budu srećni i ko god da je srećan ja ću podržati.

Autor: Andrea Nikolić