Sevaju varnice! Jelena pecnula Uroša za red obožavateljki ispred njegove kuće, on odlučan u nameri da je osvoji: Ti ideš preko reda (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Narod pita" poželela je dobro veče narednoj gledateljki, a kraj telefona bila je Sanja iz Valjeva.

- Ja sam baš ovo veče čekala, nemam živaca da čekam. Iskreno, prvo što ću vam reći, pošto je sada Ilindan, da čestitamo svima slavu. Ja ću biti iskrena, imam 64 godine, imam dva sina, dve snahe i ćerku. Jelena, neću vređati Ivana, ja vas pratim sve vreme, onoliko koliko stižem. Jelena, srećo, ja ti želim svu sreću ovoga sveta, ja sam se razvela, imam četvoro unučadi, sama sam sa svojim rukama izvela sve njih na put i danas su veliki ljudi. Ja isključivo branim žensku stranu, ja sam se zaljubila, rekla sam mužu u lice, danas smo dobri prijatelji. Nikada nisi ni trebala da budeš sa Ivanom, ti si jedna pametna, obrazovana i lepa devojka. Ceo svet zna da je on bivši muž Goce Tržan. Ljudi onakvog profila, imam iskustva, su spremni na sve. Ivan ne može da se pomiri s tim da te nema, ti si u odnosu na Gocu Tržan, skidam joj kapu što se tiče muzike, princeza. Uroše sine, ja imam utisak, možda ja grešim, moj sin je sportista. Ti jesi sportista, oni su obično direktni i konkretni, imam utisak da si se povukao i da imaš stida i srama u sebi. To što ste ti i Jelena tako uradili, to tako i treba, zaljubili se, nebitno je što je ona udata. Ne treba sada da se ponašaš tako i da ostaviš Jelenu na cedilu. Ja vidim da si zaljubljen u Jelenu, ona i da se ne razvede, ona je završila bračnu zajednicu samim tim što je izašla iz nje. Uroše, molim te, i u "Eliti" kada si se družio s prijateljima i kada si pričao, gledao si ih u oči. Kada se priča o Jeleni, kada pričaš sa njom, kada pričaju gledaoci, ti ne gledaš, gledaš u pod. Ljudi koji gledaju u pod nešto kriju ili ne žele ili se kaju. Imam utisak da se kaješ, kriviš sebe da si joj rasturio brak. Ne, nije tako, nisi ti kriv, to je tako trebalo da se desi - rekla je gledateljka.

- Sve vreme sedim okrenut ka Jeleni i gledam je u oči, baš pokušavam da procenim šta hoće da kaže. Druga stvar je da, što se Ivana tiče, ja sam taj koji mu je to veče pričao da priča budalaštine umesto da me pogleda u oči. Nisam rekao da sam zaljubljen, jer nisam tip koji sam sebi priznaje da je zaljubljen. Nisam zaljubljen u Jelenu - rekao je Uroš.

- Ja u tvojim očima vidim da si se zaljubila, Uroš je zaljubljen u Jelenu samo možda ne želi da prizna. Nikom nije suđeno da bude ceo život zajedno, ali dok je lepo, neka traje - rekla je gledateljka.

- Uroše, je l' ti gledaš u pod, kada god te pitam za Jelenu, to je tako? Je l' Jelena tvoj tip devojke - pitala je Ivana.

- Ma nema on tip devojke, ja sam to procenila na vreme - rekla je Jelena.

- Odmah mi je poslala poruku, napisala je: "Nek te zovu i nek ti pišu te devojke"

- On se pohvalio da smo se videli, pa da mu devojke pišu. Logično je da mu pišu, meni je glupo što je to rekao. Ja verujem da je kod Uroša ispred kuće red žena i obožavateljki - rekla je Jelena.

- Ti možeš i preko reda - rekao je Rajačić.

- E pa hvala, ja ne zalazim na tuđi teret - rekla je Jelena.

- Ja sam predložio da idemo kod nje, ja radim kako osećam, to sam osetio kada smo se malo pre zagrlili - nasmejao se Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić