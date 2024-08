Šok!

Marijana je bila poslednja gledateljka u emisiji "Narod pita" kojoj je voditeljka Ivana Šopić poželela dobro veče.

- Ovo je jedna od najlepših emisija gde nije bilo ružnih reči, hoću samo da pohvalim Uroša koji je stvarno bio dobar momak, on je to sve lepo odigrao zato što je tu bio Ivan, razmišljao je da li će nekog drugog povrediti, to su situacije koje nisu lake. Šmekerski je sve uradio, osim što je zgodan i lep i ima lepe oči, Jelena je divna, mi žene koje smo prošle dosta u životu sve je podržavamo, znamo šta znači. Ja sam joj nešto bila i napisala, pročitala je ona to. Nikada ne bi Ivana ostavila da ovo nije uradila jer je Ivan neko ko ne živi u realnom svetu, on je čovek koji živi u zoni sumraka, on misli da je neka zvezda, rijaliti zvezda. Veoma loš čovek! Ona treba da bude srećna što se izbavila iz tog pakla - rekla je gledateljka.

- Ti si se sa Ivanom posvađala zbog salona, to su gledaoci povezali da si tada počela da se zaljubljuješ

- To je oko salona bila mnogo ranije. Ivan mi je samo dodavao nervozu, a osim jednog sukoba, ostalo računam da sam držala pod kontrolom. Nije smirivao situaciju, pokušavala sam da se odvojim u Odabrane, a to je bila naša neka veća svađa. Mi smo imali svakodnevne rasprave, koje su prolazile u tišini - rekla je Jelena.

- Je l' ste ti i Jelena u vezi - pitala je Ivana.

- Reći ću vam kada bude tako, ako bude tako - rekao je Rajačić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić