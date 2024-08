Pre dve godine Miljana je jedva izvukla živu glavu, a sada smo pozvali Bebicu: Nekada je strepeo za njen život, a sada...

Pre dve godine, diskvalifikovana učesnica "Elite", Miljana Kulić, vodila je borbu za golim životom kada su je skoro pokosile posledice operacije želuca kojoj se podvrgla 2022. godine u jednoj turskoj klinici.

Miljana Kulić, godinama je varirala sa kilogramima, ali nije skidala osmeh s lica, te je tom prilikom odlučila da se podvrgne operaciji smanjenja želuca, kojoj su se i mnoge poznate ličnosti podvrgle, a kako je ona prošla uspešno, posledice su je umalo koštale života.

Miljanu su umalo posledice ove operacije koštale života, a o njenom zdravlju se pored tima lekara, brinula i njena majka Marija Kulić, njen tadašnji momak Nenad Macanović Bebica, kao i milioni njenih fanova. Sve detalje drame pročitajte u linku ispod:

Ovim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Bebicom, kako bi saznali kakva se sećanja njemu bude kada mu se spomene ova tema, a i kakve emocije mu naviru.

- Trenutno mi se ne bude nikakva sećanja, to me je sve prošlo. To je u tom trenutku bilo katastrofa, sada stvarno ne, ravnodušan sam. Bio je cirkus, završilo se kako treba, neka je živa i zdrava samo što dalje od mene - rekao je Bebica za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić