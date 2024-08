Srozao se u mojim očima: Aneli priznala da oseća gađenje prema Janjušu, oplela po devojkama s kojima provodi dane na moru! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Aneli Ahmić je u emisiji ''Narod pita'' prokomentarisala njen odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Aneli, kako reaguješ kada vidiš neke klipove sa Janjušem? . upitala je voditeljka.

- Nisam i gledala. Mene to nikako ne zanima, iskreno. Mene ne zanima da li je mene Janjuš voleo, samo to da sam ja njega jako volela, iznad svega. Ja opt govorim da sam sa njim imala neku najveću emociju - kazala je Aneli.

- Kako sad komentarišeš njegov odnom, slike sa atraktoivnim devojkama. Da li misliš da je nešto od toga tebi iz inata? - upitala je voditeljka.

- Ne znam da li je to tako. On mene kao čovek nikako ni ne zanima. Videli smo s kakavim se sada on ženama i druži i kakve su to žene. On je meni govorio da sam ja njegova najveća greška, eto sad u kakvom je on društvu. Srozao se u mojim očima. Ugasile su se moje emocije prema njemu. Nikada više ne bih ništa imala sa takvim čovekom, to je tako - kazala je Aneli.

- Ko je gore postupio prema tebi, Janjuš ili Asmin? - upitala je voditeljka.

- Asmin je mene uvredio zbog deteta, povredio me je. Ne mogu da verujem šta je sve izgovarao. Jako sam razočarana, ali sada sam se na to navikla da je situacija takva. Mogu samo da kažem da mene ne zanima ni jedan, ni drugi. Nikako ne želim ni dalje da iznosim mišljenje. Oni su za mene prošlost. Obojica su loši ljudi - kazala je Aneli.

- Kakvo je mišljenje Asmin imao o Janjušu dok ste vas dvoje bili zajedno i gledali rijaliti? - upitala je voditeljka.

- Ne sećam se. Verujem da se sad situacija među njima promenila samo da bih se ja pljuvala - kazala je Aneli.

